Hantavirus en crucero: Minsal instruye aislamiento preventivo de dos chilenos que subieron al barco

07 may. 2026 - 20:04 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud confirmó este jueves que se instruyó el aislamiento preventivo de dos chilenos que subieron al crucero MV Hondius en medio de su trayecto.

Lo anterior, a propósito de la situación epidemiológica de un barco que zarpó desde Argentina hacia Cabo Verde el pasado 1 de abril y que presentó un brote de hantavirus entre algunos pasajeros.

"No tienen ningún síntoma"

"Si bien ambas personas no tienen ningún síntoma atribuible a hantavirus y se encuentran sanas, debido a la situación del barco, se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus", señalaron desde la cartera en un comunicado.

El Ministerio reiteró su compromiso de "mantener informada a la ciudadanía ante cualquier novedad relevante en esta materia".

En la misiva, indicó que también la Ley de Derechos y Deberes del Paciente "prohíbe entregar cualquier antecedente clínico, personal o de identidad de las personas que se encuentran bajo seguimiento o atención de salud".

"La exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país"

Durante la jornada, el Ministerio de Salud ya había emitido un comunicado para referirse a esta situación, específicamente a la cronología de los síntomas.

Tras los análisis preliminares, se determinó que "los casos reportados como primarios transitaron por Chile en un periodo que no corresponde al de incubación, por lo que la exposición al virus no habría ocurrido en nuestro país", dijo el organismo.

"A diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse, excepcionalmente, entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado", sostuvieron.

Cabe destacar que, en nuestro país, el hantavirus es una preocupación constante de salud pública, siendo el virus Andes el único agente etiológico confirmado en humanos.

El reservorio natural de esta enfermedad es el ratón de cola larga (Oligoryzomys longicaudatus), una especie que habita una vasta zona del territorio nacional, desde la Región de Atacama hasta la Región de Magallanes.