Tras contagios en crucero: ¿En cuánto tiempo aparecen los síntomas del virus hanta?

07 may. 2026 - 13:05 hrs.

Preocupación a nivel mundial han generado los casos de virus hanta detectados en pasajeros de un crucero que zarpó desde Argentina el pasado 1 de abril. Hasta ahora, se han reportado tres personas fallecidas, ademá de otras cinco contagiadas.

El Minsal confirmó este jueves que los casos reportados como primarios —una pareja neerlandesa que falleció— visitaron Chile, pero no se habrían contagiado en el país. Sin embargo, surgen dudas en torno al origen de la enfermedad y respecto al tiempo en que aparecen los síntomas.

¿Cuánto se demoran en aparecer los síntomas del virus hanta?

El virus hanta es una infección grave transmitida principalmente por el ratón de cola larga, presente en distintas zonas rurales de Chile y Argentina.

Según explicó el Instituto de Salud Pública (ISP), el periodo habitual entre el contacto con el virus y el inicio de los síntomas es de entre 20 y 30 días. "Algunos casos pueden declararse antes de los 20 días y otros pasar los 30 días, pero en ningún caso más allá de los 42 días", detalla el organismo en su sitio web.

En la misma línea, el infectólogo de Clínica Las Condes, Rodrigo Blamey, indicó que "la mayoría de los casos debuta en la tercera semana tras la exposición", aunque el periodo de incubación puede ser "tan corto como una semana o tan largo como un mes y medio".

¿Cuáles son los primeros síntomas del virus hanta?

Uno de los principales problemas del virus hanta es que sus síntomas iniciales suelen confundirse con enfermedades comunes, como una gripe. De acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, los primeros síntomas pueden incluir:

Fiebre

Dolor muscular

Dolor de cabeza

Cansancio extremo

Dolor abdominal

Náuseas

Vómitos

Diarrea

El doctor Blamey explicó que esta primera fase suele durar entre cuatro y cinco días y que inicialmente no suele existir congestión nasal, algo que ayuda a diferenciarlo de otras infecciones respiratorias.

Tras la etapa inicial, el virus puede avanzar rápidamente hacia una fase cardiopulmonar, considerada la más grave. En ese momento aparecen síntomas como tos intensa, dificultad para respirar y baja de presión arterial, debido a que los pulmones comienzan a llenarse de líquido.

El síndrome pulmonar por hantavirus puede ser mortal y cerca del 38% de las personas que desarrollan síntomas respiratorios graves fallecen a causa de la enfermedad.

¿Cómo se transmite el virus hanta?

En Chile, la principal forma de contagio ocurre por inhalar partículas provenientes de la orina, saliva o fecas del ratón de cola larga infectado. También puede transmitirse al consumir alimentos contaminados, tocar superficies con presencia del virus o incluso por mordeduras de roedores.

La transmisión entre personas es considerada poco frecuente, pero la cepa Andes —detectada preliminarmente en el crucero— es la única en Chile que tendría la capacidad de contagiarse entre humanos. "A diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede transmitirse, excepcionalmente, entre personas en contextos de contacto estrecho y prolongado", informó el Minsal.

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