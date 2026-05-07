"Si viene mal... soy muy respetuosa del derecho": Steinert ante inminente informe de Contraloría por despido de funcionaria PDI

07 may. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, conversó en la tarde de este jueves 7 de mayo con Radio Infinita y puntualizó en un inminente informe de Contraloría por el caso de una alta funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) que fue removida de su cargo.

El despido afectó a la exjefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña. Por su parte, Steinert negó haber tenido alguna injerencia en su remoción, mientras que el director de la institución, Eduardo Cerna, recalcó que esto se debió a una decisión institucional.

Contraloría prepara informe

Ante esta polémica, la Contraloría se encuentra elaborando un informe, el cual sería revelado prontamente. En caso de ser positivo o negativo para la secretaria de Estado, ella misma destacó estar "muy tranquila".

En Radio Infinita, Steinert abordó la remoción de Peña de la PDI y aseguró que "estoy muy tranquila. Esa fue una decisión institucional. La relación con el director general nunca ha tenido un problema, al contrario, nos comunicamos todos los días".

"No veo ningún problema. Si el informe viene mal... yo soy una mujer muy respetuosa del derecho, así que...", agregó la secretaria de Estado.

"Es un error a todas luces"

La ministra enfatizó en otro episodio que generó críticas, el cual tiene relación con un escrito en la red social "X", en que se utilizó la cuenta de su cartera para referirse al procedimiento que terminó con cinco detenidos el miércoles en Temucuicui.

"Mientras el Gobierno pasado salía a balazos de Temucuicui, la ministra Steinert salió con cinco detenidos", fue lo que se escribió en la publicación, que más tarde fue borrada.

Ante eso, Steinert fue enfática en Radio Infinita: "Es un error a todas luces. Estamos adoptando las medidas para ver qué pasó realmente... es un error. El comunicado en sí mismo es un error absoluto".

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