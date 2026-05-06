"Trabajo concreto, día a día": Ministra Steinert valora operativo en comunidad Temucuicui y pide paciencia

06 may. 2026 - 11:51 hrs.

¿Qué pasó?

En un despliegue coordinado entre Carabineros, el Ejército y el Ministerio Público, las autoridades lograron la detención de cinco personas, tres de ellas vinculadas directamente a atentados incendiarios, en un operativo que se desarrolló en la madrugada de este miércoles en la comunidad Temucuicui, región de La Araucanía.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, destacó que la presencia del Estado en zonas complejas ya no es una excepción, sino una política permanente de control territorial.

El operativo en la comunidad Temucuicui

Según el balance oficial entregado por las autoridades, tres de los aprehendidos mantenían órdenes de detención vigentes por delitos de atentados incendiarios, mientras que los otros dos fueron capturados en flagrancia por infracciones a la Ley de Drogas.

El procedimiento incluyó allanamientos selectivos que permitieron la incautación de evidencia relevante para las investigaciones en curso.

"Trabajo concreto, día a día"

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien mantiene una línea dura respecto al control del territorio y la persecución de grupos radicales, valoró el éxito de la intervención.

En un punto de prensa, la titular de Seguridad abordó las críticas sobre la velocidad de los resultados en la zona, enviando un mensaje directo a la ciudadanía y a los sectores productivos afectados.

"Sabemos que la ciudadanía exige rapidez, pero estos son procesos complejos. Se pide paciencia, pero realizando trabajo concreto, día a día, noche a noche", afirmó.

Control territorial y fiscalización

El operativo en Temucuicui se suma a una serie de acciones que Steinert ha encabezado en las últimas semanas, incluyendo fiscalizaciones masivas en zonas urbanas y rurales. Para la secretaria de Estado, la clave reside en la persistencia y la inteligencia policial.

Desde el Ministerio Público se informó que los cinco detenidos serán puestos a disposición de la justicia durante la tarde de este miércoles para su respectiva audiencia de control de detención y formalización.

En tanto, las unidades militares y policiales mantienen un despliegue preventivo en los accesos a Ercilla para evitar represalias o nuevos focos de violencia tras el exitoso procedimiento.

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