Cuatro de los cinco fondos de pensiones anotaron ganancias en abril: Solo el E cerró en rojo

06 may. 2026 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

El buen desempeño de la renta variable extranjera y de las inversiones en acciones locales impactó de forma favorable la rentabilidad de cuatro de los cinco fondos de pensiones chilenos en abril pasado. El fondo Tipo E fue el único que cerró con cifras en rojo.

Con todo, el resultado obtenido el cuarto mes de 2026 permitió revertir parte de las pérdidas que afectaron a los multifondos en marzo anterior y elevar los activos previsionales a un total de 5.645,05 millones de UF, cifra equivalente a US$251.153,76 millones.

El balance de los fondos

De acuerdo con el reporte de la Superintendencia de Pensiones (SP), en abril los fondos Tipo A y B fueron los de mejor rendimiento, tras cerrar con rentabilidades reales de 4,82% y 3,87%, respectivamente. Una trayectoria favorable que también experimentó el Fondo Tipo C, con un retorno real de 2,08%, y más atrás el Fondo Tipo D, con un avance de 0,54% real.

Sin embargo, dicho dinamismo no alcanzó para el Fondo Tipo E, el que terminó el mes con una caída real de 1,20%, debido principalmente a las pérdidas anotadas por las inversiones en instrumentos de renta fija extranjera y nacional, que acusan efecto tanto de una tendencia más bien restrictiva en la trayectoria de las tasas de interés a nivel internacional como de un alza en las tasas locales.

Los datos recopilados por la Superintendencia de Pensiones también muestran que en lo que va de 2026 los multifondos replican su comportamiento mensual: mientras para dicho periodo los fondos Tipo A y B acumulan una rentabilidad real de 4,89% y 3,87%, respectivamente, en el caso del Fondo Tipo C el avance acumulado es de 2,03% real y en el Fondo Tipo D, de 0,80% real.

La trayectoria en 12 meses

Asimismo, la trayectoria de los fondos de pensiones en 12 meses es igualmente favorable, con los fondos Tipo A y B con ganancias reales de 21,40% y 17,11%, respectivamente, mientras que el Fondo Tipo C con una rentabilidad real de 11,29% para el periodo.

Para los fondos tipo D y E os datos también son positivos, ya que el primer acumula un retorno real de 6,69% y el segundo, de 2,61% en los últimos 12 meses.

Causas de la rentabilidad

En abril de 2026, el favorable desempeño registrado por los fondos Tipo A, B, C y D se debió, principalmente, al retorno positivo que presentaron las inversiones en instrumentos extranjeros de renta variable y en acciones en la Bolsa chilena.

Tras finalizar el cuarto mes del año, las principales bolsas de Japón, Estados Unidos y China registraron alzas medidas en pesos de 11,13%, de 8,89% y de 4,71%, respectivamente. Las bolsas de Alemania, Brasil y Hong Kong tuvieron retornos de 4,68%, de 2,79% y de 2,13%, respectivamente.

Como referencia, el mes pasado los índices MSCI mundial y MSCI emergente obtuvieron rentabilidades en pesos de 7,55% y 10,94%, respectivamente, mientras que el retorno nominal de los títulos accionarios locales medido por el IPSA tuvo un incremento mensual de 4,22%.

Los resultados positivos de los mercados bursátiles internacionales fueron parcialmente contrarrestados por el comportamiento del peso chileno que se apreció respecto de las principales monedas. De hecho, el peso chileno se apreció 3,20% frente al dólar estadounidense.

El desempeño negativo que tuvo en abril de este año el fondo de pensiones Tipo E se explica principalmente por las pérdidas de capital que afectaron a las inversiones en instrumentos extranjeros de renta fija y títulos de deuda local producto del alza de las tasas de interés.

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