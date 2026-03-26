Diputa Jiles (PDG) presentó dos proyectos de retiro de fondos de AFP: Uno es un 10% y el otro es total para migrantes

26 mar. 2026 - 23:23 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Pamela Jiles (PDG) informó en su cuenta de X que presentó dos proyectos de retiro de Fondos de Pensiones (AFP), donde uno corresponde a un 10% de los ahorros previsionales, mientras que el otro es un retiro toral dirigido a los migrantes que quieran retornar a sus países de origen.

La congresista hizo el anuncio en una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara, en el contexto del alza histórica de los combustibles que ya comenzó a regir y fue anunciada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast.

¿De qué tratan los nuevos proyectos de retiros previsionales?

En su cuenta de X, Jiles escribió: "Presenté #Retiro10% de fondos previsionales y #RetiroTotal para inmigrantes que vuelvan a su país. Deberán ser tramitados para enfrentar la crisis por #Bencinazo. Declarados admisibles e informados en sesión de Comisión de Constitución de la Cámara".

La diputada informó en la Comisión de Constitución que "he presentado y es lo que se ha dicho en la cuenta para conocimiento de todos los colegas, como priorizables, dos proyectos de retiro: uno de retiro del 10% que es una modificación constitucional transitoria, como lo hemos conocido previamente. Recordemos que hubo tres de ellos aprobados por este Congreso; uno de ellos, el segundo, presentado en coautoría con el entonces Presidente Piñera y quien les habla".

Sobre la iniciativa de un nuevo retiro, Pamela Jiles recalcó que "me parece que es muy atingente al momento político que va a vivir el país a partir de las medidas recientemente anunciadas y que en ese sentido, como es proyectable por el propio gobierno, entiendo que vamos a estar en una situación bastante parecida a la de la pandemia".

Retiro total para migrantes

La segunda iniciativa propone un retiro total de fondos para los migrantes que deseen regresar a sus países de origen. Jiles recalcó que quienes decidan retornar “puedan llevarse sus fondos de AFP”.

"Esto es algo que aparentemente está legislado, pero que en mi opinión legislativa tiene muchos defectos y creo que ayudaría a las políticas de devolución a sus países de un gran número de migrantes el que pudieran tener una facilidad en el retiro de sus fondos previsionales a corto plazo. Este es un proyecto que yo presenté hace algunos meses antes de que el gobierno asumiera y, ¡Oh!, increíble sorpresa, parece que tenemos allí una coincidencia posible", afirmó la diputada.

Cabe recordar que el diputado René Alinco (IND) también anunció un "proyecto de retiro de emergencia del 10%", argumentando como factor principal el alza histórica de los combustibles.