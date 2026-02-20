Superintendencia de Pensiones envió un oficio a AFPs sobre nuevo sistema de ahorro previsional: Así funcionaría el esquema

20 feb. 2026 - 10:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo método de cara a los ahorros previsionales es el que tendrá el sistema de AFP. Esto, luego de que las siete empresas que componen la industria recibieran un oficio de la Superintendencia de Pensiones (SP) sobré cómo se estructurará el nuevo esquema de fondos generacionales que, a partir de abril de 2027, reemplazará a los actuales multifondos.

El documento enviado por el ente regulador responde al primer bosquejo de este nuevo diseño, lo que implica uno de los cambios más relevantes que estableció la reforma previsional.

Ajuste automático según edad

Este nuevo modelo también opera en otros países del mundo y ajusta automáticamente el riesgo de las inversiones, según la edad del afiliado, reduciéndolo conforme se acerca la edad de jubilación.

Según el Diario Financiero, la Superintendencia de Pensiones puso a las AFP en conocimiento de la propuesta y les solicitó que envíen sus comentarios de manera individual, a más tardar, el próximo 2 de marzo.

Esto en el marco del interés de la Superintendencia por tener la mirada de las empresas, a pesar de que la interpretación de estas no son vinculantes en el diseño de este nuevo modelo.

Así operaría el nuevo modelo

En el documento entregado por la SP se establece una propuesta inicial que considera 15 fondos distribuidos por cohortes generacionales de nacimiento de cada afiliado al sistema, según el medio anteriormente citado.

De esta manera, se establece que el fondo inicial que es el "más joven " de los "target date funds" correspondería a todas las personas menores de 35 años.

Tras eso, se propuso intervalos generacionales agrupados de a tres años. Así, si el fondo N°1 fuera menores de 35 años, en el 2 estarían las personas entre 35 y 37 años, en el tercer grupo los afiliados entre 38 y 40 años y así sucesivamente,

La SP recomendó que, a contar del 1 de abril de 2030 y cada tres años a partir de esa fecha, se crearía un nuevo cohorte con personas mayores de 35 años del fondo inicial, para lo cual se dividiría en dos, según la proporción de activos correspondientes a los afiliados de cada grupo.

