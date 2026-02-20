Intermagnum: La nueva estafa digital en la que decenas de jubilados han perdido ahorros de hasta $125 millones

20 feb. 2026 - 11:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una nueva estafa digital habría dejado a una decena de jubilados sin sus ahorros previsionales, incluyendo casos de personas que llegaron a perder hasta $125 millones.

Se trata de la plataforma Intermagnum, cuya publicidad suele aparecer en Instagram para captar adultos mayores que sueñan con invertir el monto de su pensión. Sin embargo, todo se trataría de una millonaria estafa internacional.

Varios casos

Según reportó BioBioChile, en 2024 se ingresó en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago una querella por el delito de estafa a tres presuntas víctimas de Intermagnum, quienes reportaron pérdidas por $125 millones, $24 millones y $59 millones. Luego, la acción judicial se amplió a tres nuevas víctimas, que también invirtieron $15, $5.7 y $28.1 millones en la plataforma.

Uno de los casos emblemáticos es el de Sergio, un jubilado de más de 80 años que contó al citado medio que vio la publicidad de la falsa plataforma de inversiones en Instagram. Al principio, depositó $92 mil para probar suerte, pero luego le dijeron que solo era una "cuota de inscripción" y que debía poner más dinero para comenzar a generar una mayor rentabilidad que los bancos.

Así comenzó una pesadilla de llamadas telefónicas casi diarias, con supuestas asesorías personalizadas. "Me decían mucho que yo estaría invirtiendo en petróleo, por la cosa de Venezuela, de Maduro, etcétera. Y después en oro. Sin mayor detalle", contó el adulto mayor.

Siempre le decían que debía cumplir nuevas "tareas" para poder retirar el dinero invertido. Así, cuando quiso detenerse, ya había depositado $39 millones, los ahorros de casi toda su vida. Nunca pudo recuperar el monto, por lo que denunció el caso a Fiscalía.

Sede en África

Según aparece en el sitio web de Intermagnum, su sede estaría registrada en Seychelles, archipiélago ubicado frente a África.

Sin embargo, Daniel Hasson, abogado socio en HJMC Abogados y representante de las seis víctimas, contó a BioBio que "la idea es encontrar algo que esté en territorio nacional o más cerca. Las personas que les hablan (a las víctimas) son hispanohablantes y pudiesen estar en territorio nacional. Hay que ver si algo de la empresa también lo está, y eso es lo que estamos buscando".