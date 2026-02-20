Logo Mega

Américo publica declaración tras denuncia presentada por Yamila Reyna en su contra

Siguen los coletazos tras la ruptura entre Américo y Yamila Reyna, pareja que tuvo un abrupto fin en medio de especulaciones de episodios de violencia denunció la actriz en contra del cantante. 

Ahora fue el solista quien salió a dar su versión de los hechos, sin ratificar ni descartar las acusaciones que recaen sobre su persona.

En ese sentido, el artista, a través de cuenta de Instagram aseguró confiar "plenamente en que las instituciones correspondiente de mí país harán su trabajo de manera justa".

¿Qué dijo Américo?

Américo señaló en primera instancia que "quiero agradecer sinceramente las múltiples muestras de cariño y apoyo que he recibido durante estos difíciles y dolorosos días".

"Hoy, como siempre, mi manera de enfrentar los momentos complejos es aferrarme a lo que me ha sostenido toda la vida: la música, el trabajo honesto, y el cariño con mi público", agregó.

"Confío plenamente en que las instituciones correspondientes de mi país harán su trabajo de manera justa. Será solo en esos espacios donde colaboré y ejerceré mis derechos, resguardando la privacidad de mi entorno personal y familiar", cerró.

