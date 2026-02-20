Explosión en Renca: ¿Qué medidas de seguridad deben seguir los camiones que transportan gas?

20 feb. 2026 - 12:54 hrs.

La tragedia ocurrida el jueves por un camión de gas licuado que volcó y causó una enorme explosión en la comuna de Renca, Región Metropolitana, dejó al descubierto una serie de interrogantes respecto a las normativas de seguridad en este tipo de vehículos.

Y es que el accidente dejó un saldo, por ahora, de cuatro fallecidos y 17 pacientes hospitalizados, cuatro de ellos en riesgo vital.

La fiscal Macarena Cañas comentó que "la responsabilidad estaría radicada en el chofer de un camión de la empresa Gasco, que pierde el control del vehículo, probablemente a exceso de velocidad". Sin embargo, las causas del accidente aún son materia de investigación.

¿Qué medidas de seguridad deben tener los camiones que transportan gas?

Según publicó Emol, el Decreto Supremo 108, que regula el transporte de gas licuado en el país, establece que los camiones deben "llevar letreros visibles que identifiquen la calidad inflamable del producto transportado y llevar letreros portátiles con la leyenda "INFLAMABLE", y además deberán llevar un letrero destacado sobre la cabina con la frase "GAS LICUADO, INFLAMABLE".

Asimismo, deben portar dos extintores de tipo portátil, clases B y C, con un contenido mínimo de 6 kg. cada uno. A su vez, no pueden detenerse en calles, caminos o autopistas.

Sin embargo, no figuran normativas específicas en torno a la velocidad máxima que pueden alcanzar, aunque en autopistas los camiones pueden llegar a 90 km/h. Tampoco hay restricciones en relación a los horarios en que estos vehículos inflamables pueden transitar.

De todas maneras, la Fiscalía reafirmó la hipótesis de una presunta responsabilidad del conductor del camión— quien falleció— y no atribuyó el accidente a un problema de seguridad en el vehículo.

Responsabilidad de los conductores

En cuanto a la normativas para conductores, el Decreto Supremo 298 establece que el conductor es "el responsable durante el viaje, de la custodia, conservación y buen uso de los elementos, equipos y accesorios del vehículo, incluidos los exigidos en función de la naturaleza específica de los productos transportados".

Asimismo, está estrictamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, asi como "fumar o mantener un cigarrillo u otro producto del tabaco encendido a una distancia menor de diez metros (10 m) del vehículo". Tampoco pueden viajar con personas que no hayan sido autorizadas previamente.



Cabe consignar que el organismo encargado de fiscalizar el buen funcionamiento y las medidas de seguridad de este tipo de camiones es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la SEC.

Todo sobre Accidente