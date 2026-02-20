Detienen a banda de ladrones chilenos por millonarios robos en mansiones en Austria

20 feb. 2026 - 13:47 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro delincuentes de nacionalidad chilena, de entre 19 y 28 años, fueron detenidos en el estado federado de Estiria, en Austria, acusados de perpetrar millonarios robos en mansiones. Un quinto sospechoso se dio a la fuga y es intensamente buscado por las autoridades.

De acuerdo con medios austríacos, se trata de integrantes de una banda chilena que opera en varios países de Europa, como Suiza, Luxemburgo, Francia y Alemania, donde aprovechan estar libres de visado por 90 días.

Solo en Austria, donde se hacen pasar por turistas, los ladrones habrían obtenido más de 400 millones de pesos (unos 400 mil euros) en los últimos meses.

Así es el modus operandi de las bandas chilenas en Europa

Su modus operandi consistía en arrendar autos de lujo y residencias turísticas en exclusivos barrios por un máximo de tres días, periodo en el que aprovechaban para irrumpir en viviendas cercanas y sustraer joyas, relojes y dinero en efectivo.

De hecho, durante el operativo desplegado por la policía austríaca, se encontró un mapa digital de Europa con señalizaciones de los lugares donde la banda tenía planeado cometer robos o donde ya los había concretado.

Los delincuentes contarían con el apoyo de cómplices radicados en Europa. Parte de lo robado lo vendían en Italia, mientras que el resto lo enviaban a Chile por correo.