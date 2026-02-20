Sigue el calor extremo este fin de semana: Actualizan aviso por altas temperaturas en cinco regiones de la zona centro

20 feb. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este viernes una actualización de aviso por altas temperaturas en cinco regiones del país, que en algunos casos podrían alcanzar máximas de 34°.

¿Dónde y cuándo se registrarán las altas temperaturas?

El evento, cuya condición sinóptica responde a una "dorsal en altura", se desarrollará entre la tarde del sábado 21 y tarde del domingo 22 de febrero.

El calor se registrará en la Cordillera Costa, Valle y Precordillera de las regiones Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Máximas de hasta 34°

Región Metropolitana

Domingo 22:

Cordillera Costa: 31°C-33°C

31°C-33°C Valle: 32°C-34°C

32°C-34°C Precordillera: 32°C-34°C

Región de O'Higgins

Sábado 21:

Cordillera Costa: 31°C-33°C

31°C-33°C Valle: 32°C-34°C

32°C-34°C Precordillera: 32°C-34°C

Domingo 22:

Cordillera Costa: 31°C-33°C

31°C-33°C Valle: 32°C-34°C

32°C-34°C Precordillera: 32°C-34°C

Región de Maule

Sábado 21:

Cordillera Costa: 30°C-32°C

30°C-32°C Valle: 31°C-33°C

31°C-33°C Precordillera: 31°C-33°C

Domingo 22:

Cordillera Costa: 30°C-32°C

30°C-32°C Valle: 32°C-34°C

32°C-34°C Precordillera: 32°C-34°C

Región de Ñuble

Sábado 21:

Cordillera Costa: 30°C-32°C

30°C-32°C Valle: 32°C-34°C

32°C-34°C Precordillera: 32°C-34°C

Domingo 22:

Cordillera Costa: 30°C-32°C

30°C-32°C Valle: 32°C-34°C

32°C-34°C Precordillera: 32°C-34°C

Región de Biobío

Sábado 21:

Cordillera Costa: 30°C-32°C

30°C-32°C Valle: 32°C-34°C

32°C-34°C Precordillera: 32°C-34°C

Domingo 22:

Cordillera Costa: 30°C-32°C

¿Qué significa un aviso meteorológico según la DMC?

La DMC emite avisos meteorológicos cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Según detalla el sitio web oficial del organismo, en estos casos se recomienda mantenerse informado "si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

