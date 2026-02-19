Doble aviso meteorológico en la zona centro-sur del país: Podría haber tormentas eléctricas y luego altas temperaturas

19 feb. 2026 - 14:05 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso por probables tormentas eléctricas para este fin de semana en zonas de cuatro regiones del país.

De inmediato, el organismo emitió un segundo aviso por altas temperaturas, que afectarán a sectores de tres de las cuatro regiones que podrían sufrir tormentas.

Tormentas eléctricas

Según detalló la DMC, se podrían registrar tormentas eléctricas, a causa de una baja segregada, desde la tarde del viernes 20 y hasta la tarde del sábado 21 de febrero en las siguientes regiones:

Maule: Precordillera el sábado y cordillera el viernes y sábado.

Precordillera el sábado y cordillera el viernes y sábado. Ñuble: Precordillera y cordillera el viernes y sábado.

Biobío: Precordillera y cordillera el viernes y sábado.

La Araucanía: Precordillera el viernes y cordillera el sábado.

Altas temperaturas en 5 regiones

Después de la probabilidad de tormentas eléctricas, la DMC informó que un dorsal en altura dejará altas temperaturas en cinco regiones del país, desde la tarde del sábado 21 y hasta la tarde del domingo 22 de febrero:

Metropolitana

Cordillera de la Costa: Entre 31 a 33° el domingo.

Entre 31 a 33° el domingo. Valle y precordillera: Entre 32 a 34° el domingo.

O'Higgins

Cordillera de la Costa: Entre 31 a 33° el domingo.

Entre 31 a 33° el domingo. Valle y precordillera: Entre 32 a 34° el domingo.

Maule

Cordillera de la Costa: Entre 30 a 32° el sábado y domingo.

Entre 30 a 32° el sábado y domingo. Valle y precordillera: Entre 31 a 33° el sábado; y entre 32 a 34° el domingo.

Ñuble

Cordillera de la Costa: Entre 30 a 32° el sábado y domingo.

Entre 30 a 32° el sábado y domingo. Valle y precordillera: Entre 32 a 34° el sábado y domingo.

Biobío

Cordillera de la Costa: Entre 30 a 32° el sábado y domingo.

Entre 30 a 32° el sábado y domingo. Valle y precordillera: Entre 32 a 34° el sábado.

