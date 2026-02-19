Logo Mega

Vuelta a clases para estudiantes en la región de Coquimbo: Este día específico regresan a las aulas

¿Qué pasó?

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Puerto Cordillera informó este jueves las fechas de regreso a clases para los establecimientos educacionales de Andacollo y Coquimbo, lo que marcará el retorno de más de 14.500 estudiantes en la región de Coquimbo.

Como preparación para el inicio del año escolar, el Servicio Local dio a conocer que ejecutó una serie de trabajos de conservación y mantenimiento en diversos recintos educativos, que incluyeron la reparación de baños, techumbres, cocinas y otros espacios prioritarios, con una inversión superior a $575 millones.

Además, se realizó la renovación de mobiliario escolar en los 58 establecimientos del territorio, incorporando sillas, mesas, escritorios, repisas y cunas, entre otros implementos, mediante una inversión de más de $316 millones.

Fechas de inicio de clases

El año escolar 2026 comenzará de manera escalonada entre el miércoles 25 de febrero y el martes 4 de marzo.

En el caso de los jardines infantiles, los párvulos nuevos ingresarán el 4 de marzo, mientras que los párvulos antiguos lo harán el 9 de marzo.

Miércoles 25 de febrero

  • Escuela Cardenal José María Caro
  • Escuela José Agustín Alfaro

Jueves 26 de febrero

  • Escuela Presidente Aníbal Pinto G.
  • Escuela Peñuelas
  • Escuela Huachalalume
  • Escuela Lucila Godoy Alcayaga
  • Colegio Nuestra Señora del Rosario
  • Escuela Luis Amenábar Ossa
  • Escuela José Bernardo Suárez

Viernes 27 de febrero

  • Liceo Industrial José Tomás de Urmeneta
  • Escuela Coquimbo
  • Escuela Tomasa Olivares Caamaño
  • Colegio Pablo Neruda
  • Liceo Carmen Rodríguez Henríquez
  • Liceo Bicentenario Pedro Regalado Videla
  • Escuela Padre Blas Hernández Sánchez
  • Escuela Doctor José Luis Arraño

Lunes 2 de marzo

  • Liceo Diego Portales
  • Colegio de Artes Claudio Arrau
  • Colegio La Herradura
  • Escuela El Peñón
  • Escuela Puerto Aldea
  • Escuela República de Italia
  • Liceo Bicentenario IAC Estado de Israel
  • Escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga
  • Liceo Josemaría Escrivá de Balaguer
  • Escuela Juan Pablo II
  • Escuela Luis Cruz Martínez

Miércoles 4 de marzo

  • Liceo Bicentenario INSUCO
  • Escuela Guillermo Cereceda
  • Colegio Santa Cecilia
  • Escuela Santo Tomás de Aquino
  • Escuela Mario Muñoz Silva
  • Escuela David León Tapia
  • Escuela San Rafael
  • Escuela Básica Manuel de Salas
  • Escuela Totoralillo
  • Escuela Las Barrancas
  • Escuela Las Cardas
  • Escuela Tambillos
  • Escuela El Tangue
  • Escuela República de Grecia
  • Escuela Patricio Lynch
  • Escuela Domingo Santa María González
  • Centro Laboral Jean Piaget
  • CEIA Andacollo
  • Escuela Diferencial Juan Sandoval Carrasco
  • Liceo Fernando Binvignat Marín

Jardines infantiles

  • Párvulos nuevos: miércoles 4 de marzo
  • Párvulos antiguos: lunes 9 de marzo

