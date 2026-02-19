Vuelta a clases para estudiantes en la región de Coquimbo: Este día específico regresan a las aulas

19 feb. 2026 - 14:31 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Puerto Cordillera informó este jueves las fechas de regreso a clases para los establecimientos educacionales de Andacollo y Coquimbo, lo que marcará el retorno de más de 14.500 estudiantes en la región de Coquimbo.

Como preparación para el inicio del año escolar, el Servicio Local dio a conocer que ejecutó una serie de trabajos de conservación y mantenimiento en diversos recintos educativos, que incluyeron la reparación de baños, techumbres, cocinas y otros espacios prioritarios, con una inversión superior a $575 millones.

Además, se realizó la renovación de mobiliario escolar en los 58 establecimientos del territorio, incorporando sillas, mesas, escritorios, repisas y cunas, entre otros implementos, mediante una inversión de más de $316 millones.

Fechas de inicio de clases

El año escolar 2026 comenzará de manera escalonada entre el miércoles 25 de febrero y el martes 4 de marzo.

En el caso de los jardines infantiles, los párvulos nuevos ingresarán el 4 de marzo, mientras que los párvulos antiguos lo harán el 9 de marzo.

Miércoles 25 de febrero

Escuela Cardenal José María Caro

Escuela José Agustín Alfaro

Jueves 26 de febrero

Escuela Presidente Aníbal Pinto G.

Escuela Peñuelas

Escuela Huachalalume

Escuela Lucila Godoy Alcayaga

Colegio Nuestra Señora del Rosario

Escuela Luis Amenábar Ossa

Escuela José Bernardo Suárez

Viernes 27 de febrero

Liceo Industrial José Tomás de Urmeneta

Escuela Coquimbo

Escuela Tomasa Olivares Caamaño

Colegio Pablo Neruda

Liceo Carmen Rodríguez Henríquez

Liceo Bicentenario Pedro Regalado Videla

Escuela Padre Blas Hernández Sánchez

Escuela Doctor José Luis Arraño

Lunes 2 de marzo

Liceo Diego Portales

Colegio de Artes Claudio Arrau

Colegio La Herradura

Escuela El Peñón

Escuela Puerto Aldea

Escuela República de Italia

Liceo Bicentenario IAC Estado de Israel

Escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga

Liceo Josemaría Escrivá de Balaguer

Escuela Juan Pablo II

Escuela Luis Cruz Martínez

Miércoles 4 de marzo

Liceo Bicentenario INSUCO

Escuela Guillermo Cereceda

Colegio Santa Cecilia

Escuela Santo Tomás de Aquino

Escuela Mario Muñoz Silva

Escuela David León Tapia

Escuela San Rafael

Escuela Básica Manuel de Salas

Escuela Totoralillo

Escuela Las Barrancas

Escuela Las Cardas

Escuela Tambillos

Escuela El Tangue

Escuela República de Grecia

Escuela Patricio Lynch

Escuela Domingo Santa María González

Centro Laboral Jean Piaget

CEIA Andacollo

Escuela Diferencial Juan Sandoval Carrasco

Liceo Fernando Binvignat Marín

Jardines infantiles