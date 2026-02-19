Vuelta a clases para estudiantes en la región de Coquimbo: Este día específico regresan a las aulas
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Puerto Cordillera informó este jueves las fechas de regreso a clases para los establecimientos educacionales de Andacollo y Coquimbo, lo que marcará el retorno de más de 14.500 estudiantes en la región de Coquimbo.
Como preparación para el inicio del año escolar, el Servicio Local dio a conocer que ejecutó una serie de trabajos de conservación y mantenimiento en diversos recintos educativos, que incluyeron la reparación de baños, techumbres, cocinas y otros espacios prioritarios, con una inversión superior a $575 millones.
Además, se realizó la renovación de mobiliario escolar en los 58 establecimientos del territorio, incorporando sillas, mesas, escritorios, repisas y cunas, entre otros implementos, mediante una inversión de más de $316 millones.Ir a la siguiente nota
Fechas de inicio de clases
El año escolar 2026 comenzará de manera escalonada entre el miércoles 25 de febrero y el martes 4 de marzo.
En el caso de los jardines infantiles, los párvulos nuevos ingresarán el 4 de marzo, mientras que los párvulos antiguos lo harán el 9 de marzo.
Miércoles 25 de febrero
- Escuela Cardenal José María Caro
- Escuela José Agustín Alfaro
Jueves 26 de febrero
- Escuela Presidente Aníbal Pinto G.
- Escuela Peñuelas
- Escuela Huachalalume
- Escuela Lucila Godoy Alcayaga
- Colegio Nuestra Señora del Rosario
- Escuela Luis Amenábar Ossa
- Escuela José Bernardo Suárez
Viernes 27 de febrero
- Liceo Industrial José Tomás de Urmeneta
- Escuela Coquimbo
- Escuela Tomasa Olivares Caamaño
- Colegio Pablo Neruda
- Liceo Carmen Rodríguez Henríquez
- Liceo Bicentenario Pedro Regalado Videla
- Escuela Padre Blas Hernández Sánchez
- Escuela Doctor José Luis Arraño
Lunes 2 de marzo
- Liceo Diego Portales
- Colegio de Artes Claudio Arrau
- Colegio La Herradura
- Escuela El Peñón
- Escuela Puerto Aldea
- Escuela República de Italia
- Liceo Bicentenario IAC Estado de Israel
- Escuela Padre Alberto Hurtado Cruchaga
- Liceo Josemaría Escrivá de Balaguer
- Escuela Juan Pablo II
- Escuela Luis Cruz Martínez
Miércoles 4 de marzo
- Liceo Bicentenario INSUCO
- Escuela Guillermo Cereceda
- Colegio Santa Cecilia
- Escuela Santo Tomás de Aquino
- Escuela Mario Muñoz Silva
- Escuela David León Tapia
- Escuela San Rafael
- Escuela Básica Manuel de Salas
- Escuela Totoralillo
- Escuela Las Barrancas
- Escuela Las Cardas
- Escuela Tambillos
- Escuela El Tangue
- Escuela República de Grecia
- Escuela Patricio Lynch
- Escuela Domingo Santa María González
- Centro Laboral Jean Piaget
- CEIA Andacollo
- Escuela Diferencial Juan Sandoval Carrasco
- Liceo Fernando Binvignat Marín
Jardines infantiles
- Párvulos nuevos: miércoles 4 de marzo
- Párvulos antiguos: lunes 9 de marzo
Leer más de