¿Cuándo inicia el año para los párvulos de JUNJI?

19 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El regreso a clases está cada vez más cerca y los alumnos de educación parvularia deben prepararse para iniciar un nuevo ciclo escolar, especialmente si asisten por primera vez a un jardín infantil o sala cuna de JUNJI.

La integración es clave en esta etapa de la vida académica, por lo que se establecieron dos fechas de vuelta a las aulas, tanto para alumnos nuevos como regulares.

Fecha de regreso a clases de los párvulos de JUNJI

En sus redes sociales, el organismo estatal informó que el próximo miércoles 4 de marzo será el inicio de actividades para niños que asisten por primera vez al jardín infantil y/o sala cuna.

Esa misma semana, el lunes 2, será el reingreso de los funcionarios para realizar la planificación escolar.

En cambio, los alumnos antiguos de dichos establecimientos tendrán que esperar hasta el lunes 9 para volver a las aulas.

