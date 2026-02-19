Aporte Familiar Permanente: ¿Quiénes recibirán el segundo y tercer pago?

19 feb. 2026 - 09:00 hrs.

Desde el 16 de febrero, los hogares más vulnerables ya comenzaron a recibir el Aporte Familiar Permanente o ex Bono Marzo, un beneficio que entrega el Estado para mejorar sus ingresos.

Consiste en una ayuda económica de $66.834 por carga familiar o por cada familia, cuyo esquema de entrega se divide en tres grupos de beneficiarios, de los cuales solo faltan dos por recibir el pago.

¿Quiénes reciben el segundo y tercer pago del Aporte Familiar Permanente?

La página oficial indica que la ayuda monetaria se entregará al resto de beneficiarios bajo la siguiente modalidad:

Segundo pago (grupo 2): lo reciben desde el 2 de marzo quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares.

lo reciben desde el 2 de marzo quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Desde el 1 de marzo se paga a pensionados del IPS con cargas familiares. Tercer pago (grupo 3): lo reciben desde el 16 de marzo. Aplica para trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS, que cobran Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Si pertenece a este grupo y tiene CuentaRUT, se deposita en esa cuenta.

¿Qué necesito para obtener un pago del Aporte Familiar Permanente?

El aporte se entrega automáticamente, sin postulación ni solicitud, a las personas que cumplan con uno de los siguientes requisitos:

Haber cobrado el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal el 31 de diciembre de 2025 por una carga familiar o persona acreditada.

Integrar un grupo familiar que durante el 31 de diciembre de 2025 pertenecía a Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

