Indemnización por años de servicio: ¿Cuál es el límite de años que se pagan?

La indemnización por años de servicio es una figura muy importante para los trabajadores chilenos, en virtud de que busca protegerlos económicamente.

Según lo reseñado por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), las indemnizaciones pueden responder a varias causales. Esta figura puede estar contemplada en el contrato de trabajo inicial.

¿Cuál es el límite de años que se pagan en la indemnización por años de servicio?

La indemnización por años de servicio se paga al trabajador cuando se pone término al contrato por razones vinculadas con las necesidades de la empresa.

El monto que se adjudica por este concepto es equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio y período superior a seis meses, prestados de manera continua a dicho empleador. El límite de años que se pagan es de 11 años, de acuerdo a lo estipulado por la ley.

Así se calculan las indemnizaciones

Las indemnizaciones suelen calcularse sobre la base de la última remuneración mensual, que comprende toda la cantidad percibida por el trabajador conforme a la prestación de sus servicios.

Por ello se incluyen las imposiciones y cotizaciones previsionales o de seguridad social de cargo del trabajador, así como las regalías o especies avaluables en dinero.

Cabe destacar que no se incluyen pagos por sobretiempo, beneficios esporádicos o asignaciones como aguinaldos o gratificaciones puntuales.

