Eclipse lunar el 3 de marzo: ¿Se verá desde Chile la "Luna de Sangre"?

18 feb. 2026 - 14:56 hrs.

¿Qué pasó?

El próximo 3 de marzo se vivirá un nuevo evento astronómico importante: un eclipse lunar o popularmente llamado "luna de sangre" se verá en algunas partes del mundo.

A diferencia del eclipse solar o "anillos de fuego", que solo pudo ser visto en parte de Magallanes y la Antártica, esta vez en más partes de Chile podrá ser visto.

¿Desde qué parte de Chile se podrá ver?

Según el sitio web Time and Date, especializado en eventos astronómicos, en gran parte del país podrá ser visto desde su etapa inicial hasta parte del momento cuando se encuentre en su punto máximo.

Desde Chile continental, las regiones en donde mejor se verá son las que están ubicadas más al norte, que son Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.

A pesar de que en todo el territorio nacional se verá, solo serán unos minutos de mayor intensidad porque la luna se esconderá en el horizonte.

El lugar donde se podrá ver con mayor intensidad el eclipse total será en Isla de Pascua: casi una hora se verá la luna teñida total de color anaranjado y aproximadamente 4 horas y media tendrá desde inicio a fin.

Hora de la "luna de fuego"

A continuación, conoce la hora exacta para disfrutar del evento astronómico en Chile:

Chile continental y Antártica chilena

Inicio de penumbra de eclipse: 05:44:25.

Comienzo eclipse parcial: 06:50:07.

Punto máximo local: 07:31:08.

Puesta de la luna: 07:33:40.

Isla de Pascua:

Inicio de penumbra de eclipse: 03:44:25.

Comienzo eclipse parcial: 04:50:07.

Comienzo eclipse total: 06:04:34.

Punto máximo eclipse: 06:33:46.

Termina eclipse total: 07:02:49.

Termina eclipse parcial: 08:17:15.

Puesta de la luna: 08:18:55.

Fases de un eclipse lunar. / Gráfica generada con Gemini.

