Cierra marca de perfumes y aromatizantes y liquidan todos sus productos: Tendrán hasta un 50% de descuento

18 feb. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, una tienda de perfumes y aromatizantes anunció que liquidará todos sus productos tras el inminente cierre de la marca.

Según las encargadas de la empresa, tendrán disponible hasta un 50% de descuento en todas las líneas y los precios van desde los $2.850.

¿Cómo se puede comprar en la liquidación?

A través de sus redes sociales, "Secretos de Familia" publicó un video haciendo el llamado a comprar en la liquidación por el cierre de la marca.

Se podrá comprar exclusivamente de manera presencial en la tienda, la cual está ubicada en el Centro Comercial Pueblo del Inglés, en Avenida Manquehue Nte. 1545.

En un nuevo video explicaron que la marca hermana "Passé" seguirá sacando productos con normalidad, pero "Secretos de Familia" no tendrá más reposición de perfumes, jabones, sales, entre otras cosas.

