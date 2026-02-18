Tienda de retail chilena sorprende con llegada a Argentina pero sin sucursales físicas
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Una verdadera sorpresa para el comercio internacional protagonizó la reconocida marca chilena de indumentaria Tricot, que anunció la apertura de su primera tienda online en Argentina, permitiendo a los consumidores del país pagar sus productos en pesos argentinos y utilizando tarjetas locales.
La modalidad implica que los compradores podrán recibir sus pedidos en un plazo estimado de 2 a 10 días hábiles, dependiendo exclusivamente de la zona en la que se encuentren. Con ello, la firma apunta a facilitar la experiencia de compra y ampliar su presencia en el mercado trasandino.
Estos son los precios en Argentina
Según informó el medio argentino Radio Mitre, los precios ya están publicados en valores locales y son los siguientes:Ir a la siguiente nota
- Poleras: desde $7.990 (equivalentes a $4.962 pesos chilenos)
- Camisas: desde $13.990 ($8.688)
- Jeans: desde $18.990 ($11.793)
- Vestidos: desde $18.990 ($11.793)
- Pantalones: desde $24.990 ($15.519)
- Zapatillas: desde $18.990 ($11.793)
El arribo de Tricot al mercado argentino mediante su plataforma online marca un continuo esfuerzo por impulsar el modelo de compra vía e-commerce en el país, dirigido especialmente a consumidores que buscan adquirir prendas desde la comodidad de su hogar, con precios expresados íntegramente en moneda nacional y sin necesidad de pagar en valores chilenos.