Tienda de retail chilena sorprende con llegada a Argentina pero sin sucursales físicas

18 feb. 2026 - 10:46 hrs.

¿Qué pasó?

Una verdadera sorpresa para el comercio internacional protagonizó la reconocida marca chilena de indumentaria Tricot, que anunció la apertura de su primera tienda online en Argentina, permitiendo a los consumidores del país pagar sus productos en pesos argentinos y utilizando tarjetas locales.

La modalidad implica que los compradores podrán recibir sus pedidos en un plazo estimado de 2 a 10 días hábiles, dependiendo exclusivamente de la zona en la que se encuentren. Con ello, la firma apunta a facilitar la experiencia de compra y ampliar su presencia en el mercado trasandino.

Estos son los precios en Argentina

Según informó el medio argentino Radio Mitre, los precios ya están publicados en valores locales y son los siguientes:

Poleras : desde $7.990 (equivalentes a $4.962 pesos chilenos)

: desde $7.990 (equivalentes a $4.962 pesos chilenos) Camisas : desde $13.990 ($8.688)

: desde $13.990 ($8.688) Jeans : desde $18.990 ($11.793)

: desde $18.990 ($11.793) Vestidos : desde $18.990 ($11.793)

: desde $18.990 ($11.793) Pantalones : desde $24.990 ($15.519)

: desde $24.990 ($15.519) Zapatillas: desde $18.990 ($11.793)

El arribo de Tricot al mercado argentino mediante su plataforma online marca un continuo esfuerzo por impulsar el modelo de compra vía e-commerce en el país, dirigido especialmente a consumidores que buscan adquirir prendas desde la comodidad de su hogar, con precios expresados íntegramente en moneda nacional y sin necesidad de pagar en valores chilenos.