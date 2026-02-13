La marca de ropa española que llegará a Chile: Ya está en México, Perú y Colombia

13 feb. 2026 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana se reveló que una reconocida marca de ropa española tiene planes de arribar en Chile para ofrecer calzado y textiles especializados en prendas de mujer.

Tras el éxito de su expansión en España y en Latinoamérica en México, Perú y Colombia, la intención de llegar al país, según mencionaron, es su prioridad.

¿Cuál es la marca de ropa que llegará a Chile?

La marca, que ya está presente en Madrid, Sevilla, Tenerife y Málaga, tiene una de las tiendas más grandes del país: 600 metros cuadrados de superficie que planean replicar en menor escala en Chile.

Alma en Pena tiene en la mira el territorio nacional para expandir sus operaciones en Latinoamérica, y apostará por colaborar con socios locales para dar a conocer toda la oferta de productos en el retail.

Además de Chile, finalizarán su entrada en Panamá y República Dominicana, sumado a Oriente Medio; todo para aumentar su capital, el cual aumentó en 2025 con una cifra de 41 millones de euros, proyectando 50 millones para 2026.

Mira algunos de sus productos: