Fábrica de arroz que estuvo abandonada desde 2017 se convertirá en un mall: ¿Dónde estará ubicado?

En 1945 fue inaugurada la histórica fábrica arrocera de Tucapel en la ciudad de San Carlos, región del Ñuble. Funcionó durante más de 70 años, hasta que en 2017 la brasileña Camil Alimentos —la mayor productora de arroz de América Latina, que le compró Empresas Tucapel a la familia Aresti a fines de 2009— decidió cerrarla.

Por largos años la infraestructura estuvo abandonada, sin embargo, una sociedad de empresarios locales decidió reacondicionar la fábrica y convertirla en el primer centro comercial de San Carlos.

¿Cuándo estará listo el nuevo mall?

Según publicó Diario Financiero, Julio Roberts Maturana y Patricio Lozano, anteriormente dedicados al sector inmobiliario, decidieron comprar el inmueble y convertirlo en un gran mall.

"Barrio Sur" será el nombre del centro comercial, cuyas obras ya están en marcha y se espera que abra sus puertas al público a fines de 2026.

"Un aspecto muy importante es que hemos conservado gran parte del casco de la fábrica, lo que le da mucho valor histórico a este proyecto", afirmó hace unas semanas en Linkedin Mauricio Ortíz, exejecutivo de Falabella que lidera el diseño y ejecución del proyecto a través de su consultora MO Global Advisors.

Así será el mall de San Carlos

El centro comercial tendrá cerca de 6.000 m² de superficie construida, en el sector surponiente de San Carlos, específicamente en la calle Ramón Freire, esquina con Avenida Arturo Prat.

Entre sus tiendas, contará con un supermercado El Trébol, una tienda de hogar y un centro de salud de unos 400 m², además de otros 15 locales más.

También, contempla más de 90 estacionamientos y espacios para bicicletas y motos de reparto de delivery. Por último, se está trabajando en una propuesta gastronómica atractiva para la zona.

