Con una inversión de 600 millones de dólares: Los cambios que planea materializar Cencosud de cara a este 2026

20 en. 2026 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

Una serie de importantes cambios, impulsados por una fuerte inversión, es la que tendrá Cencosud. El holding nacional, presente en distintos países a lo largo del continente, en el marco del Cenco Day que presentaron el pasado miércoles en Buenos Aires, anunció un plan de inyección de 600 millones de dólares para 2026.

De acuerdo con lo que consigna el Diario Financiero, para este año, la compañía proyecta ingresos consolidados por 18.413 millones de la divisa estadounidense.

"El 70% del Capex se destinará a iniciativas de crecimiento, principalmente a aperturas de nuevas tiendas, renovaciones y expansiones de centros comerciales, además de desarrollos inmobiliarios en terrenos disponibles", dijo Cencosud.

La inversión alcanza un monto similar al que se registró en 2025, año en que el retailer presentó un plan de inversiones por 600 millones de dólares, también con foco en aperturas, remodelaciones de tiendas, ampliaciones de centros comerciales, proyectos digitales y nuevas capacidades logísticas.

Las nuevas tiendas de Cencosud

De cara a este nuevo año, la compañía espera abrir 20 nuevas tiendas en diversos formatos, sumando más de 42 mil metros cuadrados en sala de ventas; 17 nuevos supermercados, de los cuales siete serán tiendas The Fresh Market en Estados Unidos. A su vez, se continuará con el avance del plan de desarrollo y expansión de centros comerciales.

"Estas inversiones nos permitirán acelerar nuestro crecimiento orgánico, seguir fortaleciendo la experiencia del cliente y consolidando aún más la propuesta de valor de Cencosud en cada uno de los mercados donde operamos. Con este plan reafirmamos nuestro propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento, nuestro compromiso de innovar y generar valor sostenible para nuestros clientes, colaboradores e inversionistas y nuestra mirada optimista de las oportunidades futuras", dijo Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud.