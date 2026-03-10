"Lucho Plátano" es declarado culpable de homicidio de comisario PDI: Fiscalía pide más de 100 años de cárcel

10 mar. 2026 - 17:18 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago declaró culpable a Luis Vásquez Villenas, más conocido como "Lucho Plátano" y a Gabriel Inostroza por el homicidio del comisario Daniel Valdés de la Policía de Investigaciones (PDI) en enero de 2023 en la comuna de La Cisterna.

Vásquez recibió un veredicto declaratorio por el homicidio del funcionario de la PDI, pero también por otros tres homicidios consumados y cuatro frustrados.

Declaran culpable a "Lucho Plátano"

Sumado a estos delitos, fue condenado por porte armas y tráfico de drogas, ya que al momento de su detención mantenía sustancias y armamento en su poder.

El fiscal jefe Alta Complejidad de la Fiscalía Sur, Milibor Bugueño, precisó que Vásquez e Inostroza, "perpetraron el delito de robo con homicidio, el 17 de enero de 2023 contra un funcionario activo en ese momento de la PDI".

Fiscalía pide 100 años de cárcel

Cabe recordar que Inostroza fue quien trasladó a "Lucho Plátano" el día que cometió el crimen, hecho por el que arriesga 17 años de prisión.

Solamente por el robo con homicidio del comisario Valdés, el Ministerio Público pide presidio perpetuo calificado, que implica la privación de libertad de por vida, "y que por 40 años no se puede pedir ningún beneficio intrapenitenciario ni extrapenitenciario", señaló el fiscal Bugueño.

Lo anterior sumado al resto de delitos acumulan penas de más de 100 años de cárcel, sin embargo, estas serán informadas el próximo martes 31 de marzo.