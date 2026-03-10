Funcionario PDI mata a disparos a delincuente que intentó robarle su auto en bencinera de Quilicura

10 mar. 2026 - 07:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) dio muerte a disparos a un delincuente que intentó robarle su vehículo en una bencinera la noche del lunes, en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 23:00 horas en la intersección de Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con calle Las Esteras Norte, en una estación de servicio de la cadena Shell.

El policía se encontraba de civil y habría llegado al lugar para realizar una compra, cuando fue abordado por una banda que lo intimidó con armas de fuego, generándose un intercambio de disparos.

Delincuente falleció en el lugar

El prefecto inspector Luis Orellana, jefe de la Región Policial Metropolitana de la PDI, detalló que la víctima, "mientras se trasladaba en su vehículo particular, se estacionó en un servicentro, en donde es abordado por cuatro sujetos que se trasladaban en un vehículo, quienes lo intimidan".

En ese momento, el detective se identificó como tal, haciendo uso de su arma de servicio debidamente inscrita, "lo que genera que se produzca un intercambio de disparos, en donde uno de los antisociales es herido y fallece posteriormente en el lugar", agregó la autoridad.

Respecto a los otros integrantes de la banda, se dieron a la fuga en el vehículo en el que se trasladaban, aclaró el prefecto.

El policía de civil fue trasladado rápidamente al Hospital de Carabineros, en donde recibe atención médica y permanece fuera de riesgo vital. De momento, no se han reportado otras personas lesionadas a raíz del incidente.

"Hay legítima defensa"

Por su parte, el fiscal Javier Mayer, de la Fiscalía Centro Norte, explicó que existe "bastante evidencia material que hay que recuperar. Hay que analizar al fallecido, la dinámica del hecho, hay cámaras, afortunadamente, en el lugar".

"Hay que investigar si la acción de la persona que se defiende está de acuerdo a la legislación vigente, y pareciera que todo indica que sí. He tenido la posibilidad de ver los videos y efectivamente hay legítima defensa", añadió el persecutor.