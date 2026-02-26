Detienen en Concepción a presunto agresor sexual en serie: Robaba en casas e intentaba violar a adultas mayores

26 feb. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un presunto agresor sexual en serie acusado de cometer al menos dos delitos de robo con violencia en lugar habitado con intento de violación, en comunas del Gran Concepción.

Las víctimas corresponden a dos adultas mayores y ambas habrían sufrido los ataques en febrero de este año. Sin embargo, se investiga si el detenido participó en al menos otros cinco hechos de similares características.

Realizaba el mismo modus operandi

La captura del imputado se concretó en la comuna de Coronel y se logró gracias a un trabajo colaborativo de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI Concepción.

Las diligencias revelaron similitudes en el desarrollo de los delitos, ya que las denunciantes, quienes no se conocían entre sí, señalaban un ingreso violento a los domicilios a eso de las 07:00 horas, robo de especies e intento de violación, logrando zafar de esto último golpeándolo en modo de defensa.

"Dentro de los análisis, se observa que el sujeto hace algún tipo de investigación antes de ingresar a los domicilios. En algunas ocasiones solicitaba alimentación o algún tipo de ayuda para vincular si había personas al momento de ingresar", sostuvo el comisario Carlos González, de la Brisex.

Se investigan otros cinco hechos similares

Es materia de investigación la participación del acusado en otros cinco delitos desde 2024 con similares características: todos serían robo con violencia y agresión sexual, también con víctimas entre los 70 y 90 años, con domicilios en Concepción y Coronel.

"Desde 2024 a la fecha, a lo menos hay cinco investigaciones más. Este sujeto estuvo detenido el año pasado, en prisión preventiva. Bajo ese prisma tenemos que hacer el análisis y ver si tiene imputabilidad y culpabilidad en los delitos señalados", agregó el subprefecto Christian Irribarra, jefe de la Biro Concepción.

Le encontraron elementos que lo inculparían

El imputado fue identificado por la motocicleta scooter en la que se movilizaba, además de algunos implementos, dentro de los cuales resalta el casco, el que no se quitaba al momento de cometer los delitos.

"Teniendo presente la gravedad de los delitos, es que el Ministerio Público solicitó la orden de entrada y registro a su domicilio, encontrando gran cantidad de especies y evidencia que lo vincula no solo estos delitos, si no con otros antecedentes que estamos verificando”, explicó el fiscal Matías Arellano.