Aseguran que un estadounidense está entre los cuatro tripulantes fallecidos de lancha atacada por Cuba

26 feb. 2026 - 22:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un alto funcionario de Estados Unidos declaró este jueves a la agencia AFP que un ciudadano estadounidense figura entre los cuatro tripulantes fallecidos de una lancha atacada por Cuba.

"Al menos dos personas (a bordo de la lancha) eran ciudadanos estadounidenses; una ha fallecido y la otra está herida", precisó, y añadió que "el propietario de la embarcación declaró que esta había sido robada por un empleado".

Una tercera persona tenía un visado y las demás "podrían ser residentes permanentes legales", dijo la misma fuente, bajo anonimato.

¿Quiénes eran las personas que iban en la lancha?

Cuba denunció que diez personas armadas fueron interceptadas en sus aguas territoriales cuando intentaban infiltrarse en la isla "con fines terroristas", en un contexto de crecientes tensiones con Estados Unidos.

Según las autoridades cubanas, el grupo a bordo de la lancha con matrícula de Florida tenía en su poder fusiles de asalto, armas cortas, artefactos explosivos de fabricación casera, chalecos antibalas y ropa de camuflaje.

Desde La Habana se afirmó que todos son "cubanos residentes en Estados Unidos", varios con antecedentes delictivos, incluidos dos buscados por presunto vínculo con "actos de terrorismo", que resultaron heridos.

Michel Ortega Casanova, uno de los cuatro fallecidos, quería "ir a combatir" a Cuba y ver "si eso prendía la chispa y el pueblo se levantaba", dijo este jueves a la AFP Wilfredo Beyra, un compañero de militancia política de Ortega.

Cuba dice que EEUU está dispuesto a "cooperar" en investigación

Cuba afirmó que Washington está dispuesto a colaborar en la investigación sobre el enfrentamiento entre guardacostas cubanos y la lancha, al tiempo que prometió defenderse de cualquier "agresión terrorista".

"Las autoridades del gobierno estadounidense se han mostrado dispuestas a cooperar para esclarecer estos lamentables hechos", declaró a la prensa el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

En ese sentido, precisó que La Habana "ha mantenido comunicación con (...) el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas" de Estados Unidos.

"Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional", escribió en redes sociales Miguel Díaz-Canel.