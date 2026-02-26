Más de 4.200 hectáreas consumidas: Senapred entrega balance por incendios forestales en región del Maule

26 feb. 2026 - 22:45 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred entregó un balance de los incendios forestales que se combaten en distintas comunas de la región del Maule, y que ya superan las 4.200 hectáreas consumidas.

Más de cuatro mil hectáreas consumidas

El organismo indicó que aún se trabaja en el control de un siniestro que afecta a las comunas de Curepto, Pencahue y Sagrada Familia.

El fuego tiene lugar en los sectores de El Ajial, Tapihue y El Durazno, y de momento ha consumido 550 hectáreas. Pese a su gravedad, no se han reportado personas lesionadas ni daños a viviendas.

Linares también enfrenta un incendio forestal que ya ha arrasado 1.050 hectáreas. El fuego comenzó en el sector de Cajón de Pejerrey.

Finalmente, Senapred entregó un balance de un incendio forestal que afecta al sector de El Bosque, en la comuna de Parral, con 2.679 hectáreas consumidas.

En los siniestros mencionados colaboran brigadas y técnicos de Conaf, junto a aeronaves, camiones cisterna y camiones aljibe, entre otros.

