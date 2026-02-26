El "Indio Juan" y el "Pelao": ¿Quiénes son los dos reos que se fugaron de la ex Penitenciaría de Santiago?

26 feb. 2026 - 06:49 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada del pasado miércoles, el Gobierno confirmó que dos reos de la ex Penitenciaría de Santiago se fugaron del recinto carcelario.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, entregó detalles del escape de los reclusos, revelando que los dos hombres llevaban prendas de funcionarios de Gendarmería para salir de la ex Penitenciaría.

El "Pelao" y el "Indio Juan"

Con el pasar de las horas se dio a conocer la identidad de los reos fugados. Uno de ellos es Tomás González Quesada, apodado como el "Pelao" y quien fue sentenciado a 16 años por homicidio frustrado de carabinero, lesiones graves de carabinero y porte de arma.

En tanto, el segundo reo fugado es Juan Flores Valenzuela, apodado como el "Indio Juan", y fue condenado a presidio perpetuo por femicidio.

En cuanto a las medidas que adoptará el Ejecutivo, el subsecretario anunció que junto al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, entregarán a la Fiscalía un documento de inteligencia con antecedentes de Gendarmería para apoyar las líneas investigativas que se están realizando.

"Se van a ejercer las responsabilidades en todas las líneas de mando; esto significa, por cierto, que todos los responsables tienen que asumir la falla que se ha producido acá", concluyó.