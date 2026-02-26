SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en la región de Antofagasta

26 feb. 2026 - 07:04 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile este jueves, luego de un temblor de magnitud 5,0 registrado en la región de Antofagasta.

¿Qué dijo el SHOA por el temblor?

"Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", informó el SHOA.

¿Dónde fue el epicentro del temblor?

Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor se produjo a las 06:07 horas y tuvo su epicentro a 79 kilómetros al norte de Calama, a 124 km de profundidad.

