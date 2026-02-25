Buques chinos y pesca de jibia: Pesadores afirman que el Biobío ha perdido cientos de empleo y unos US$1.500 millones

25 feb. 2026 - 08:30 hrs.

¿Qué pasó?

El gremio de Pescadores Industriales del Bíobío se refirió a lo que fue un reciente informe de la Environmental Justice Foundation (EJF), el que dio cuenta de que la jibia se encuentra amenazada producto de la masiva instalación de más de 500 buques chinos en altamar que capturan este molusco el límite de la Zona Económica Exclusiva.

Macarena Cepeda, presidenta de la organización, reveló que solo en 2025 cerca de 100.000 toneladas de jibia autorizadas para su captura quedaron en el mar, una tendencia que se repite año a año y que debilita la posición internacional de Chile, uno de los principales países productores del mundo.

Empleos perdididos y millones de dólares no exportados

Los dardos de Cepeda apuntaron contra la ley existente. A juicio de esta, "la Ley de la Jibia es por lejos la peor política pública en materia pesquera en la historia de Chile. Ahora en perspectiva podemos entender que esta iniciativa buscaba desindustrializar y hacer decrecer al país y la verdad es que lo lograron: desde 2019 han quedado en el agua casi 800 mil toneladas de recurso que no se han podido procesar, nuestra zona perdió cientos de empleos, cerraron fábricas y se dejaron de percibir unos US$1.500 millones en exportaciones".

"Casi 100 mil toneladas de jibia sin capturar no solo significan recursos disponibles que quedan en el mar, sino que fuentes de trabajo inactivas y encadenamientos productivos que se encuentran paralizados por una pésima ley. El país no puede darse el lujo de dejar recursos estratégicos sin aprovechar, especialmente cuando enfrenta una competencia creciente en el borde de su Zona Económica Exclusiva", aseguró.

La propuesta de los pescadores

A modo de propuesta, la entidad propone "volver a echar a andar las plantas que procesan jibia a través de un abastecimiento permanente y continuo que la flota artesanal no puede brindar. Es decir, complementar lo que ellos nos entregan con capturas de nuestros barcos que pueden trabajar en cualquier condición climática".

"Creemos que hay una oportunidad y también un desafío, porque la región necesita empleos, divisas y empresas, pero también la oportunidad de hacer que la riqueza y el trabajo que hoy se están llevando las flotas extranjeras que operan sin control en aguas internacionales, se quede en comunas como Lota, Coronel o Talcahuano”, finalizó.