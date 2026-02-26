Fue un éxito rotundo: Así puedes volver a ver las presentaciones de Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes en Viña 2026

26 feb. 2026 - 09:10 hrs.

Una nueva jornada del Festival de Viña 2026 se vivió este miércoles 25 de febrero, donde los protagonistas fueron Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes quienes deleitaron al público con su arte.

El encargado de abrir los fuegos de esta cuarta noche fue Juanes, con un show cargado de sus más icónicos éxitos que deslumbró a los más fanáticos, pero también a quienes conocen solo sus clásicos.

Posteriormente, fue el momento de Asskha Sumathra, quien hizo historia al convertirse en el primer transformista en pisar la Quinta Vergara.

Finalmente, Ke Personajes cerró el día haciendo bailar a quienes se habían quedado hasta el final para disfrutar sus canciones.

Si te perdiste su show o simplemente quieres repetirlo, aquí te enseñamos cómo hacerlo a través de Mega Go, donde podrás revivir todas las presentaciones de todos los artistas y humoristas de Viña las veces que tú quieras.

Debes ingresar a la App de Mega Go (haciendo click en este enlace).

Para poder ver el contenido festivalero debes tener una cuenta creada y ahí podrás seleccionar el show que quieres ver.

Ké Personajes

