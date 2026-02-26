George Harris envió mensaje a los chilenos y a Esteban Düch tras triunfar en el Festival de Viña: "Les regreso eso"

26 feb. 2026 - 06:00 hrs.

El comediante venezolano Esteban Düch triunfó en su paso por el escenario de la Quinta Vergara en el Festival de Viña del Mar 2026, donde consiguió llevarse las gaviotas de oro y plata tras hacer reír al "Monstruo".

Luego de su éxito, fue inevitable recordar a su compatriota y colega George Harris, quien también pisó la Quinta Vergara, pero el año pasado y sin mucho éxito, ya que recibió las pifias del público.

Hace poco, Harris compartió una historia en su cuenta de Instagram en que envió un saludo a Esteban por su presentación en el festival.

¿Qué dijo George Harris sobre los chilenos y Esteban Düch?

"Se presentó un venezolano que se llama Esteban Düch en el escenario de la Quinta Vergara de allá de Viña del Mar. Lo felicito muchísimo, de verdad que no tengo más que palabras bonitas", dijo en el video.

Pero George Harris también quiso enviar un mensaje al público chileno, especialmente a aquellos que todavía visitan su perfil para escribir en sus publicaciones.

"Y saludo a todas esas personas de Chile que también escriben y ponen esos comentarios tan hermosos, llenos de tanta luz y tantas bendiciones; les regreso eso multiplicado por mil. Cuando uno le desea cosas bellas a la gente, siempre hay que decir: 'Multiplicado por mil para ti y para todos los tuyos'", dijo.

"Saludos a Esteban, que te siga yendo buenísimo por allá, que sigas triunfando y que esto sea el preámbulo de una gran carrera, no solamente para los venezolanos, sino para los chilenos y toda Latinoamérica", concluyó el humorista.

