¿Me pueden despedir si falto un sólo día al trabajo?

26 feb. 2026 - 07:00 hrs.

Las faltas al trabajo son una de las “áreas grises” que preocupan a los trabajadores y empleadores, por lo que es vital conocer el reglamento vigente para saber qué consecuencias tiene ausentarse de las obligaciones.

El Código del Trabajo establece las normas sobre los despidos sin derecho a indemnización, buscando un trato justo y que el término de contrato responda a situaciones específicas, en lugar de reacciones apresuradas.

¿Pueden despedirme si falto un día al trabajo?

El portal Buk indica que el empleador sí puede despedir incluso por faltar un solo día sin justificación, pero únicamente si:

La ausencia perturba gravemente la seguridad o el funcionamiento de la empresa, como abandonar una máquina crítica en pleno proceso.

La falta se considera un incumplimiento grave de las obligaciones laborales pactadas en el contrato.

De no ser así, el trabajador puede ausentarse sin excusa durante dos días seguidos, dos lunes o tres días totales en un mes por regla general.

Sin embargo, el sueldo del trabajador se ve afectado: se puede descontar un día de sueldo por faltar sin justificación válida, así como aplicar rebajas por llegar tarde. Estas últimas deben ser equivalentes al retraso y solo si el proceso está en el reglamento empresarial.

Como dato adicional, la ley también reconoce otros tipos de faltas: el ausentismo presencial, cuando el empleado “está sin estar” y rinde de forma deficiente; y el ausentismo emocional, igual que el anterior, pero por problemas emocionales o de salud mental.

