Devolución de JetSmart: ¿Quiénes pueden recibir el dinero?

25 feb. 2026 - 20:00 hrs.

La aerolínea de bajo costo JetSmart fue parte de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), en conjunto con el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), como alternativa de compensación y reembolso a sus clientes.

Tras el proceso, la aerolínea puso a disposición un mecanismo que funciona para devolver el dinero a los usuarios que hayan comprado un vuelo, y que por diferentes motivos les fue cancelado su viaje. La compañía resaltó que el plazo límite para solicitar el reintegro será el 27 de febrero de 2026.

¿Cómo saber si aplico para la devolución de dinero de JetSmart?

Únicamente las personas que hayan adquirido un boleto con fecha de viaje entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 podrán aplicar a la devolución.

La compañía recordó que “las alternativas de este acuerdo estarán disponibles para pasajeros que hayan comprado a través de JetSMART.com y no hayan realizado su viaje”. Además, si ya se gestionó otra forma de reembolso, no se podrá optar al PVC.

Si la persona se encuentra en el período de tiempo establecido y no se optó por otra solución, la compañía colocó a disposición un apartado en su página web (click aquí) para verificar si se es sujeto de devolución.

El procedimiento consiste en un único paso: colocar el correo electrónico con el que se compraron los boletos aéreos. De ser beneficiario, se podrá elegir la opción de recibir el dinero 100% online o escoger las otras alternativas que ofrece la aerolínea.

