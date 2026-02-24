¿Viajaste con JetSmart y tuviste problemas? Así puedes saber si tienes una devolución de dinero disponible

24 feb. 2026 - 11:00 hrs.

Una de las aerolíneas más conocidas y económicas del país es JetSmart, que recientemente informó que varios de sus pasajeros podrían recibir devoluciones de dinero en caso de que sus vuelos hayan sido cancelados en los últimos años.

Según detalló la compañía, se trata de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), mecanismo acordado con el Sernac para ofrecer alternativas de compensación y reembolsos a sus clientes.

¿Cómo saber si recibo compensación de JetSmart?

La empresa explicó que aun varios pasajeros no han pedido su devolución, que pueden solicitar de manera 100% online a través de un formulario especialmente habilitado en el sitio web oficial de JetSmart.

Para ello debes acceder a este enlace y escribir tu correo electrónico con el que compraste tus pasajes en JetSmart. De inmediato te informarán si eres beneficiario y podrás escoger la opción de recibir el dinero u optar a otras alternativas que ofrece la aerolínea.

Cabe consignar que solo recibirán la devolución las personas que viajaron entre el 18 de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 y que tuvieron problemas con sus vuelos.



¿Hasta cuándo se puede solicitar la devolución?

El plazo máximo para solicitar la devolución es hasta este viernes 27 de febrero. Una vez cumplida esa fecha, no podrás gestionar nuevas solicitudes.

"Recuerda: Las alternativas de este acuerdo estarán disponibles para pasajeros que hayan comprado a través de JetSMART.com y no hayan realizado su viaje. Si ya gestionaste una alternativa, no podrás volver a elegir otra opción", informó la empresa.