Ley de 40 Horas: ¿Cuánto puedo adelantar o atrasar mi jornada laboral para cuidar a mi hijo?

24 feb. 2026 - 08:00 hrs.

Más que reducir la jornada, la Ley 40 de Horas también incluye derechos clave para favorecer una vida familiar estable. Los trabajadores ahora tienen un mecanismo para ajustar sus horarios de entrada y salida, priorizando el bienestar de sus hijos.

Este apartado busca proteger el empleo mientras se ejercen labores de cuidado en el hogar, asegurando que el sueldo se mantenga intacto. Además, exige ciertos requisitos para su aplicación, con excepciones en casos específicos.

¿Por cuánto puedo adelantar o atrasar el inicio de mi jornada por la Ley 40 Horas?

ChileAtiende indica que el ajuste permitido consiste en adelantar o retrasar el inicio de la jornada hasta en una hora. Así, cambia automáticamente el horario de entrada o salida y se facilita el cumplimiento de las labores parentales.

Para acceder a este derecho, el niño o niña debe tener 12 años o menos y el trabajador a cargo debe presentar el certificado de nacimiento o la sentencia judicial que demuestre que es tutor. La madre puede escoger si aplicarlo ella misma o el padre.

¿En qué caso se puede rechazar la petición del trabajador?

Si bien el empleador debe aceptar la petición del colaborador, está permitido rechazarla solo si:

La empresa funciona en un horario que hace imposible adelantar o atrasar la jornada.

El empleo requiere atender presencialmente a personas en horarios fijos.

El trabajador ejerce funciones en trabajos que requieren de atención inmediata y presencia constante, como ambulancias, servicios de emergencias o similares.

El trabajador ejerce en un sistema de rotación estricta, donde su ausencia desajusta el turno siguiente.

El trabajador ejerce labores de vigilancia.

El trabajador ejerce funciones indispensables para otros compañeros de trabajo, como conductor que traslada al equipo.

Si no realiza alguna de estas actividades y aún así se rechaza la solicitud, el empleado puede acudir a la Inspección del Trabajo y presentar su reclamo para resolver la situación.

Todo sobre Ley 40 horas