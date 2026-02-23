¿Cómo compro un Bono PAD Dental?

23 feb. 2026 - 08:00 hrs.

Una de las atenciones que cubre el Bono PAD (Pago Asociado a un Diagnóstico) está vinculada a la salud bucal, pues incluye prestaciones médicas como la obturación, diagnóstico y tratamiento de una pieza dental.

Al igual que otros bonos de este tipo, consiste en un paquete de atención cuyo precio es fijo y se conoce de antemano, permitiendo a los afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y a sus cargas comprarlos.

¿Cómo comprar un Bono PAD Dental?

Fonasa indica que el proceso es similar al del resto de bonos: el médico emite el certificado con el diagnóstico PAD y luego el usuario debe buscar una clínica en convenio u hospital con pensionado y acudir a su oficina de recaudación, para agendar la intervención y solicitar el programa médico.

Con el certificado y el programa, debe visitar una sucursal de Fonasa o acceder a Mi Fonasa en línea para pagar el monto antes de la intervención, cuyo costo se puede cancelar en efectivo, tarjeta o préstamo médico.

Una vez hecho esto, el sistema emite el bono que debe entregar en la oficina de recaudación del lugar donde se realizará el procedimiento, el día fijado para la atención, permitiendo hacer efectivo el mismo.

¿Cuánto paga el usuario por un Bono PAD Dental?

El valor de este diagnóstico es de $97.810, pero al afiliado le corresponde un copago de $58.310. Este a su vez puede financiar hasta en un 50% ($29.150) con un préstamo médico.

Este monto solo aplica para tratar una pieza dental que presente lesiones de caries y/o necesidad de tratamiento. Si lo requiere, se aplicarán los códigos 25-03-002 y/o 25-03-003 para darle continuidad a la atención médica y/o cubrir desde dos dientes en adelante.

Asimismo, el usuario de la atención debe tener entre 12 y 34 años de edad (con 11 meses y 29 días).

