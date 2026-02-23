Carnet de Identidad online: ¿Cómo solicitar su renovación o reimpresión por internet?

23 feb. 2026 - 07:00 hrs.

El Registro Civil dispone de una plataforma en línea para solicitar la renovación o reimpresión del carnet de identidad, un trámite sencillo y que toma pocos minutos.

Se trata del documento más importante que deben tener las personas a la mano, pues contiene sus datos personales, por lo que este mecanismo permite obtenerlo sin complicaciones.

¿Cómo solicitar la renovación del carnet de identidad?

En este caso, las autoridades indican que es necesario tener nacionalidad chilena, ser mayor de 16 años, contar con Clave Única y una cédula de identidad vencida hace ocho años o menos.

El interesado debe ingresar al sitio web del Registro Civil (pulsa aquí), leer y aceptar los términos y condiciones haciendo clic en “Enviar”. Luego, tendrá que escribir su RUT y ClaveÚnica y presionar “Continuar”.

Una vez hecho esto, debe seleccionar la región y oficina del retiro del documento y presionar el botón “Pagar”, para cancelar el valor de la cédula. Cuando esté lista para su entrega, será notificado a través del correo electrónico.

¿Cómo solicitar la reimpresión del carnet de identidad?

Aplica solo por pérdida, daño o robo y se realiza si el titular tenía 16 años o más durante su última solicitud, y si la cédula tenía una vigencia mayor a 30 días.

El proceso es mediante la aplicación móvil CedulApp en iOS o App Registro e Identidad en Android. En estas, el interesado debe ingresar su RUT sin puntos ni guión, indicar el primer nombre de su madre e indicar la comuna del domicilio, la cual debe coincidir con la última registrada en el último trámite realizado.

Luego, tendrá que ingresar el código enviado al correo electrónico registrado, indicar el motivo de solicitud, elegir una comuna para el retiro del documento y esperar un correo para enterarse cuándo acudir a la oficina.

Como pasos finales, se debe hacer la verificación facial y pagar el costo del documento ($3.820 para chilenos y $4.270 extranjeros). Se entrega dentro de los siguientes ocho días hábiles a la fecha de solicitud.

