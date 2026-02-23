Reportan colisión múltiple en General Velásquez: Alta congestión tras choque entre un camión y otros tres vehículos

23 feb. 2026 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes se registra una gran congestión en el ramal General Velásquez de la Autopista Central en la comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC), en donde se registró una colisión múltiple entre cuatro vehículos.

De acuerdo al concesionario de la autopista, el accidente ocurrió en dirección al norte, a la altura de Carlos Valdovinos. El siniestro vial está ocupando la pista derecha de la ruta, por lo que se ha pedido avanzar con precaución.

Por su parte, la plataforma TransporteInforma del Gobierno informó que existe "restricción de la pista izquierda en Gral Velásquez al norte, altura Carlos Valdovinos en PAC, debido a una colisión de cuatro vehículos, entre ellos un camión. Asistencia vial se desplaza al lugar".

Noticia en desarrollo...

