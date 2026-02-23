Tragedia en Renca: Municipalidad decreta tres días de duelo comunal

23 feb. 2026 - 02:25 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Renca, Claudio Castro, decretó tres días de duelo comunal a raíz de la tragedia ocurrida el jueves pasado y que ha cobrado -hasta el momento- la vida de nueve víctimas. La medida fue confirmada tras confirmarse el fallecimiento de Paulette Tello y Nicolás Soto, pareja que había resultado con graves heridas producto de la explosión de gas.

Tello y Soto se desplazaba en motocicleta cuando se produjo la emergencia. En un primer momento, ella logró sobrevivir y fue trasladada a un recinto asistencial en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, no resistió la gravedad de sus lesiones.

Familiares y cercanos han expresado su profundo pesar por la pérdida. En un mensaje dedicado a Nicolás Soto, se señaló: "No sabes el dolor que sentimos al saber que habías fallecido. Te vamos a extrañar más que la cresta, eras una persona tan alegre, un hombre tan luchador y con tantos sueños que te faltaron cumplir".

Ante este escenario, el jefe comunal anunció la medida a través de sus redes sociales. "No hay palabras que logren calmar el dolor de una pérdida tan trágica, pero Renca se caracteriza por su fuerza comunitaria y, como comunidad, los acompañamos en su pesar", indicó en una publicación en Instagram.

En esa misma línea, el alcalde agregó: "He decretado 3 días de duelo comunal para honrar su memoria y la de todas las victimas de este terrible accidente que ha enlutado a todo Chile. Nos unimos con respeto y profundo cariño para apoyar a sus seres queridos en este momento tan difícil. Su recuerdo permanecerá en el corazón de nuestra comuna".

La explosión, que generó un amplio despliegue de equipos de emergencia, ha dejado hasta ahora nueve personas fallecidas, según informó la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Asimismo, otras 15 personas permanecen hospitalizadas con heridas y quemaduras de diversa consideración.