Con cover de "Gracias a la vida": Matteo Bocelli cierra la primera noche de Viña 2026 con broche de oro
Matteo Bocelli se llevó el cariño y la ovación del público de la Quinta Vergara, luego de que interpretara clásicos de su repertorio en Viña 2026, como "Quando quando quando", y rindió homenaje a Violeta Parra tras cantar un cover de "Gracias a la vida".
El "Monstruo" pidió las Gaviotas de Plata y Oro para el cantante italiano, quien ya había subido al escenario de Viña del Mar con su padre, Andrea, en la edición del festival de 2024. Para su debut en la Ciudad Jardín como solista, se consagró como uno de los artistas más queridos de la parrilla de este año.
