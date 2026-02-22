Al ritmo del pop latino: El divertido momento de José Antonio Neme y Gloria Estefan en el escenario de la Quinta Vergara

22 feb. 2026 - 23:43 hrs.

Gloria Estefan deslumbró en la primera gran noche del Festival de Viña del Mar 2026 con un espectáculo que tuvo al público de pie. Ya en la primera parte de su show, la artista recibió la Gaviota de Plata entre los aplausos y el fervor de sus fanáticos.

Pero la noche reservaba una sorpresa más: en la segunda parte del concierto, Estefan invitó al escenario al periodista y animador de Mega José Antonio Neme, con quien se lanzó a bailar ante una Quinta Vergara entregada.

Neme se lució en la Quinta Vergara

El comunicador no se quedó atrás y desplegó sus mejores pasos frente a miles de espectadores, mientras la cantante cubana entonaba sus grandes éxitos del pop latino.

Neme subió al escenario bien abrigado, con bufanda y abrigo, pero el calor del baile lo llevó a quedarse en polera, lo que no tardó en despertar las reacciones del "Monstruo".

Todo sobre Festival de Viña