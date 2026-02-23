Tres personas desaparecidas y otras dos lesionadas deja emergencia en Termas del Flaco

23 feb. 2026 - 00:39 hrs.

¿Qué pasó?

La Delegación Presidencial Regional de O'Higgins confirmó un saldo de tres personas desaparecidas y otras dos lesionadas producto de un accidente registrado este domingo en el sector de Termas del Flaco dentro de la comuna de San Fernando, región de O'Higgins.

De acuerdo a información proporcionada por las autoridades, la emergencia ocurrió cuando el grupo familiar cruzaba un puente hacia el Paso Internacional Las Damas. En ese momento, "se abrieron las compuertas de un gran caudal de agua, haciendo que el vehículo cayera al río Tinguiririca".

A raíz del accidente, un adulto y un menor de edad resultaron lesionados y "permanecen en la zona a la espera de atención médica y evacuación". Por otro lado, otros tres integrantes del grupo familiar permanecen sin ser localizadas.

Según detalló la Delegación, "se han activado de forma inmediata los protocolos de emergencia, disponiendo el traslado al lugar de personal especializado del GOPE de Carabineros, efectivos del Retén Puente Negro, unidades del Cuerpo de Bomberos de San Fernando y dos ambulancias del SAMU".

"A través del Centro Regional de Alerta Temprana, se mantiene una coordinación permanente con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para gestionar los recursos necesarios y monitorear el desarrollo de las labores de búsqueda", declararon las autoridades.