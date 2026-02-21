Pensión Garantizada Universal: ¿Por qué cerca de 75 mil pensionados vieron disminuido su pago?

21 feb. 2026 - 08:42 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado jueves, el diario La Segunda reportó que cerca de 75 mil pensionados "denunciaron" la disminución de su Pensión Garantizada Universal (PGU) luego de que entraran en vigor los nuevos beneficios de la Reforma de Pensiones.

En concreto, se trata del Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida, la cual aumentó la pensión de los jubilados y al mismo tiempo provocó esta disminución de la PGU.

¿Por qué disminuyó la PGU de 75 mil pensionados?

La razón para esta disminución se debe a la ley que creó a la PGU en el Gobierno de Sebastián Piñera, ya que desde un comienzo se estableció que era solo para el 90% de los jubilados y además se creó un "rango de pensiones" entre los cuales el beneficio se entregaría de forma proporcional.

Estos son la "pensión inferior" y la "pensión superior", la cual desde febrero de este año está fijada en $789.139 y $1.252.602, respectivamente.

El Instituto de Previsión Social (IPS) explicó que, tras recibir los nuevos beneficios de la reforma, los 75 mil jubilados que acusaron una disminución de su PGU quedaron con una pensión base que se ubica entre la "pensión inferior" y la "pensión superior", por lo tanto, su porcentaje de PGU bajó.

Además, otros 7 mil pensionados quedaron con una jubilación base por sobre la "pensión superior", por lo tanto, ya no reciben más la PGU al ahora formar parte del 10% de pensionados "más ricos", los que, recordemos, nunca han recibido este beneficio creado en el Gobierno anterior.

De igual forma, gracias a los nuevos beneficios de la Reforma de Pensiones, las personas a quienes les disminuyó proporcionalmente la PGU igualmente aumentaron "en promedio" sus ingresos en $75.000, mientras que quienes perdieron por completo la PGU lo hicieron en $89.000 mensuales, según cifras oficiales.

