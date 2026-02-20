Pensión Garantizada Universal: Este es el monto que recibes si tu pensión base es de hasta $789 mil

20 feb. 2026 - 07:00 hrs.

Uno de los beneficios estatales más importantes es la Pensión Garantizada Universal (PGU), que se entrega a los adultos mayores para mejorar su calidad de vida mediante un aporte mensual a su pensión.

Es una ayuda económica que paga hasta $250.275 mensuales junto con la pensión, siempre que el beneficiario cumpla con los requisitos de renta, edad (más de 82 años) y vulnerabilidad social.

¿Cuánto paga la Pensión Garantizada Universal?

ChileAtiende indica que el monto a entregar cambia conforme al valor de la pensión base del beneficiario:

Si la pensión base es de $789.139 o menos: le corresponden $231.732.

le corresponden $231.732. Entre $789.139 y $1.252.602: el monto es variable.

el monto es variable. Si es mayor a $1.252.602: no tiene derecho a PGU.

Además, si tiene 82 años o más, el monto máximo de la PGU es de $250.275 con la Reforma de Pensiones.

Requisitos para obtener la Pensión Garantizada Universal

El beneficio es exclusivo para adultos mayores bajo las siguientes condiciones:

Tener 65 años o más. Puede solicitarse desde los 64 años con 9 meses de edad.

No pertenecer al 10% más rico de la población, que se acredita mediante el Puntaje de Focalización Previsional.

Acreditar con el certificado de viajes de la PDI al menos 20 años continuos o discontinuos de residencia en Chile, desde que cumplió 20 años. Además, debe tener al menos cuatro años de residencia, dentro de los últimos cinco años anteriores a la solicitud.

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602, conformada por la suma de la Pensión Autofinanciada (PAFE) de la AFP, junto a las demás pensiones de sobrevivencia, accidentes del trabajo y del sistema antiguo de pensiones.

¿Cómo solicitar la Pensión Garantizada Universal?

Los interesados deben ingresar a la página de beneficios estatales (pulsa aquí) e introducir sus datos en el portal de consulta. Si pueden ser beneficiarios, el sistema permitirá el ingreso con ClaveÚnica para realizar el proceso.

También se puede realizar a través de la Sucursal Virtual ChileAtiende, llamando al call center (101) o en una sucursal ChileAtiende con la cédula de identidad.

Todo sobre Pensión Garantizada Universal