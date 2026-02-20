Asaltan a padres de Helhue Sukni: Tienen más de 90 años y fueron amarrados en su propia casa

20 feb. 2026 - 06:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un violento asalto afectó durante la madrugada de este viernes a los padres de la abogada Helhue Sukni en su casa, ubicada en la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con información preliminar, una banda de delincuentes irrumpió en la vivienda pasada las 00:00 horas y amarró a las víctimas, quienes superan los 90 años, para sustraer diversos artículos de valor.

Actualmente, la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra llevando a cabo las primeras pericias del caso.

Helhue denunció lo ocurrido en su cuenta de Instagram

Desde Brasil, fue la propia Sukni quien confirmó lo ocurrido a través de su cuenta de Instagram, red social donde, pasadas las 2:00 horas, publicó un video visiblemente molesta.

"Hijos de p... malditos que entraron a la casa de mi papá y mi mamá, 90 años, amarraron a mi papá. Les juro, les juro, como que me llamo Helhue Sukni, los voy a mandar a ma... conchatumadre, o los voy a matar yo, para que sepa todo Chile, toda la prensa, que entraron a la casa de mi papá", expresó.

"Espérense nomás, los voy a encontrar. No estoy ahora allá, pero que llegue y los voy a encontrar y van a saber quién es la Helhue Sukni", dijo la abogada.