Temblor sacude a la zona centro norte del país: Revisa su epicentro y magnitud
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
La madrugada de este viernes, a las 05:34 horas, un temblor de magnitud 4.4 se registró en la zona centro norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 15 km al este de Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 32 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
Leer más de
Notas relacionadas
- Denuncian instalación de barrera y pago de $30 mil para ingresar a Playa Blanca en Tongoy
- Calor de hasta 36°C: Meteorología emite aviso por "altas temperaturas extremas" en la región de Coquimbo
- Calor llegará hasta los 38°C: Actualizan alertas por "Altas Temperaturas Extremas" que ahora afectarán a cinco regiones