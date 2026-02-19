Bono de Invierno: Esta es la edad mínima para recibirlo

19 feb. 2026 - 08:00 hrs.

Los adultos mayores pueden incrementar sus ingresos con el Bono de Invierno, un beneficio que se paga por completo junto con la pensión de mayo.

Consiste en un aporte estatal de $81.257 que se entrega una sola vez, no es imponible, ni está sujeto a descuentos. Su objetivo es ayudar a los pensionados de bajos recursos con los gastos que se generan por la temporada invernal, indica ChileAtiende.

¿Qué edad debo tener para recibir el Bono de Invierno?

El primer requisito que los destinatarios deben cumplir para recibir el bono es tener 65 años o más durante el 1 de mayo de 2026.

Además, tienen que cumplir una de las siguientes condiciones:

Pensionado del IPS, ISL, Capredena, Dipreca o mutualidades de empleadores, y percibir un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Pensionado de una AFP y recibir una Pensión Mínima con Garantía Estatal.

Beneficiario de la PGU que no recibe ninguna otra pensión.

Beneficiario de Pensión de Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura, Pensión de viudez de reparación y Pensión no contributiva de exonerados políticos.

Pensionado de algún régimen previsional que recibe APSV o PGU, cuyo monto de pensión base sea igual o inferior a la pensión mínima de vejez.

Este beneficio no está destinado para quienes reciben más de una pensión y la suma de estas supera el valor de la pensión mínima de vejez, así como tampoco para beneficiarios del Subsidio de Discapacidad para menores ni los de la indemnización del carbón.

