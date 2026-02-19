Temblor afecta a la zona norte: Esta es la magnitud y el epicentro del sismo
¿Qué pasó?
Un temblor de magnitud 4,3 se registró durante la mañana de este jueves en la región de Tarapacá, cuando el reloj marcaba las 9:36 horas.
¿Dónde fue el epicentro del temblor?
Según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile, el temblor tuvo su epicentro a 41 kilómetros al suroeste de la mina Collahuasi, a 117 km de profundidad.
Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
